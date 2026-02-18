Дягилевский фестиваль 2026 года в Перми вновь возглавит Теодор Курентзис

В Перми ежегодный Дягилевский фестиваль вновь пройдет под художественным руководством Теодора Курентзиса. Дирекция фестиваля объявила сроки его проведения.
Дягилевский фестиваль 2026 года состоится в начале лета. В течение 10 дней, с 11 по 20 июня, ведущие музыканты и артисты на нескольких концертных площадках города представят новые программы. Продолжат работу Фестивальный клуб для зрителей и образовательная программа для студентов творческих вузов.
События основной программы Дягилевского фестиваля 2026 в Перми и дата старта продаж билетов объявят дополнительно.
В начале февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров тепло отозвался о Пермском крае на презентации региона дипломатическим миссиям. Глав ведомства назвал Дягилевский фестиваль одним из главных культурных событий России.