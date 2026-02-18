Сокращение ледовой шапки оказалось опасным для арктических тюленей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Международный коллектив экологов открыл свидетельства того, что арктические тюлени добывают значительную часть своего рациона у границы между кромкой полярных льдов и Северным ледовитым океаном. Дальнейшее отступление этих морских ледников снизит доступность пищи для этих хищников, сообщила пресс-служба японской Научно-исследовательской организации информации и систем (ROIS).
Как пояснила доцент Национального института исследований полюса (Япония) Моника Огава, чьи слова приводит пресс-служба ROIS, нерпы служат объектом промысловой охоты для коренных народов севера, помощью которых воспользовались экологи.
Изучение предоставленных местным населением проб показало, что тюлени у берегов Гренландии питаются в основном полярной треской и зоопланктоном, причем количество рыбы и пропорция между ней и зоопланктоном сильно различались для нерп, пойманных на большом расстоянии от кромки льдов и рядом с подножием морских ледников. Это побудило исследователей изучить, как различались экосистемы в открытых водах и в ближайших окрестностях ледовых массивов.
Замеры при помощи сонаров показали, что в открытом море присутствовали в основном рассеянные скопления зоопланктона, тогда как у кромки ледников были сосредоточены большие косяки трески и другой рыбы. Как предполагают ученые, ледовые массивы выделяют в воду нутриенты, которые способствуют росту планктонной «кормовой базы» для трески, что привлекает рыбу в эти регионы и позволяет нерпам легко охотиться на нее.
Соответственно, дальнейшее отступление морских ледников и сокращение их площади в результате глобального потепления приведет к существенному снижению в доступности высококалорийной трески для арктических тюленей. Это потенциально вынудит их поменять ареал обитания и негативно повлияет на их численность и приспособленность к окружающей среде, что, в свою очередь, скажется на благополучии народов севера и на состоянии популяций белых медведей, охотящихся на нерп, подытожили ученые.
О тюленях.
Тюлени-нерпы (Pusa hispida) представляют собой один из самых распространенных видов морских хищников в приполярье, который повсеместно встречается в прибрежных регионах российской и зарубежной Арктики. Эти животные проводят большую часть жизнь в море, однако во время сезона размножения самки строят норы в сугробах, где детеныши проводят первые месяцы жизни.