Сокращение ледовой шапки оказалось опасным для арктических тюленей

Замеры при помощи сонаров показали, что в открытом море присутствовали в основном рассеянные скопления зоопланктона, тогда как у кромки ледников были сосредоточены большие косяки трески и другой рыбы. Как предполагают ученые, ледовые массивы выделяют в воду нутриенты, которые способствуют росту планктонной «кормовой базы» для трески, что привлекает рыбу в эти регионы и позволяет нерпам легко охотиться на нее.