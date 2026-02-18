20% снега с улиц Уфы везут на снегоплавильные пункты: скоро установок будет больше

В своем выступлении мэр отдельно остановился на работе по утилизации снега. Сегодня, по его словам, на снегоплавильные пункты поступает до 20% снега, вывозимого с городских улиц. Сейчас в Уфе действуют три такие установки, еще по двум площадкам ведется разработка документации. Всего в планах — обустроить 12 объектов, чтобы охватить всю застроенную часть города.