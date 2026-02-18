Ричмонд
20% снега с улиц Уфы везут на снегоплавильные пункты: скоро установок будет больше

В Уфе собираются построить еще два снегоплавильных пункта.

Источник: Комсомольская правда

На 60-м заседании городского Совета пятого созыва глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев представил отчет об итогах социально-экономического развития города в 2025 году и обозначил задачи на 2026 й.

В своем выступлении мэр отдельно остановился на работе по утилизации снега. Сегодня, по его словам, на снегоплавильные пункты поступает до 20% снега, вывозимого с городских улиц. Сейчас в Уфе действуют три такие установки, еще по двум площадкам ведется разработка документации. Всего в планах — обустроить 12 объектов, чтобы охватить всю застроенную часть города.

— Напомню, что снегоплавильные пункты не строились в городе более 14 лет, — заявил Мавлиев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.