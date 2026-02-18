В Ростове на Темернике выявили нарушения режима пребывания у иностранных граждан

В Ростове-на-Дону, в микрорайоне Темерник Первомайского района, правоохранители провели рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства. Они проверили 14 иностранных граждан. Об этом рассказали в социальных сетях МВД региона.
— В действиях пяти иностранцев обнаружили семь нарушений, — уточнили в ведомстве.
Среди нарушений — нарушение режима пребывания, отсутствие уведомления о подтверждении места проживания, несоответствие цели въезда и незаконная трудовая деятельность. Также выяснилось, что работодатель привлекал иностранного гражданина к работе с нарушениями закона.
В МВД добавили, что в ходе рейда обнаружили семь натурализованных граждан России, которые не состояли на воинском учете и подлежали призыву. Им вручили повестки представители военного комиссариата.
