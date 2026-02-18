18 садовых маршрутов переведут на контрактную систему в Ростовской области

В Ростовской области на контрактную систему планируют перевести 18 садовых маршрутов, связывающих 32 садоводческих товарищества с Ростовом-на-Дону и Волгодонском. Конкурсы на обслуживание направлений должны провести в 2026 году. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Власти уточняют, что обслуживаться маршруты будут «по регулируемому тарифу, при котором оплата транспортных услуг должна производится непосредственно из средств областного бюджета».
На сегодня уже объявлены конкурсы по маршрутам № 1104 («Сельмаш» — СНТ «Ветеран»), № 1112 (Октябрьский — СНТ «Содружество»), а также по направлениям, связывающим Ростов с садоводческими товариществами «Комбайностроитель», «Задонье», «Речник», «Самара» и Волгодонск с СНТ «Романтик».
Обслуживание по новым контрактам планируют начать с апреля 2026 года.
Расширение контрактной системы на другие межмуниципальные маршруты будет зависеть от итогов оптимизации всей региональной маршрутной сети.
— Внедрение контрактной системы, особенно на социально значимых садовых маршрутах, является необходимым условием для обеспечения гарантированного качества услуг для жителей. Четкие обязательства и финансовая прозрачность, которые дает контракт, исключают риски срыва рейсов и позволяют нам контролировать расписание, независимо от колебаний пассажиропотока, — подчеркнула заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.
