18 садовых маршрутов переведут на контрактную систему в Ростовской области

В Ростовской области на контрактную систему планируют перевести 18 садовых маршрутов, связывающих 32 садоводческих товарищества с Ростовом-на-Дону и Волгодонском. Конкурсы на обслуживание направлений должны провести в 2026 году. Об этом говорится на сайте донского правительства.