Омские приставы арестовали за долги автомобили прямо на дороге

За рулем находился муж владелицы авто, который работает водителем в такси. Он заверил, что супруги планируют погасить долг в ближайшее время. Если этого не будет сделано в течение 10 дней, машину передадут на реализацию. Подобную проблему предстоит решить и хозяйке арестованной иномарки — 10-летней Renault Logan. Автомобиль вел пожилой отец женщины, не рассчитавшейся за отопление и горячую воду.