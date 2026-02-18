Омские приставы арестовали за долги автомобили прямо на дороге

18 февраля в региональном ГУ ФССП сообщили о прошедшей проверке на автомагистралях. Приставы и сотрудники ГИБДД остановили десятки машин, первой под арест попала LADA Granta 2023 года выпуска. Она принадлежит 41-летней омичке, задолжавшей 160 500 рублей по двум исполпроизводствам за материальный ущерб и юридические услуги.
За рулем находился муж владелицы авто, который работает водителем в такси. Он заверил, что супруги планируют погасить долг в ближайшее время. Если этого не будет сделано в течение 10 дней, машину передадут на реализацию. Подобную проблему предстоит решить и хозяйке арестованной иномарки — 10-летней Renault Logan. Автомобиль вел пожилой отец женщины, не рассчитавшейся за отопление и горячую воду.
«Регулярно оплачиваю свои ЖКУ и не понимаю, почему должен контролировать взрослую дочь», — возмутился пенсионер.
Пристав оставил машину на ответственное хранение, предупредив, что при неуплате имущество изымут и продадут с торгов.
