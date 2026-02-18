Ричмонд
В Донецке из-за неисправной морозилки загорелся дом пенсионерки

В Донецке пенсионерка едва не погибла из-за неисправной техники.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 17 февраля в Донецке на улице Береговой произошел пожар в частном доме из-за неисправной морозильной камеры. Сигнал о возгорании поступил от 82-летней хозяйки жилья. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.

Пожилая женщина находилась дома, когда внезапно услышала хлопок и треск, доносившиеся на кухне. Когда она зашла в помещение, то увидела, что морозильная камера уже охвачена огнем. Пенсионерка не пострадала и успела вовремя покинуть опасную зону.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Им удалось ликвидировать возгорание на площади 35 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы восемь специалистов и две единицы спецтехники.

Как выяснил дознаватель позже, причиной случившегося стал аварийный пожароопасный режим работы электрооборудования.

