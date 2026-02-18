В Донецке из-за неисправной морозилки загорелся дом пенсионерки

Пожилая женщина находилась дома, когда внезапно услышала хлопок и треск, доносившиеся на кухне. Когда она зашла в помещение, то увидела, что морозильная камера уже охвачена огнем. Пенсионерка не пострадала и успела вовремя покинуть опасную зону.