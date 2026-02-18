Шадаев: Telegram пока не будут ограничивать в зоне СВО

«Принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО», — сказал Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике. Министр также выразил надежду, что «через какое-то время» военнослужащие смогут перестроиться и перейти из этого мессенджера в другие сервисы.
Сейчас, уточнил Максут Шадаев, ограничения в Telegram касаются загрузки тяжелых файлов. Переписка при этом работает стабильно.
После усиления ограничений в отношении Telegram в феврале в военном сообществе, в частности, среди блогеров, возникла дискуссия об их влиянии на «координацию усилий российских военнослужащих» в зоне СВО. В ответ на эти опасения пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принятые меры едва ли повлияют на общение участников спецоперации. Он также усомнился в том, что российские бойцы используют Telegram как приоритетное средство связи.