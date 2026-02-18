Шадаев: Telegram пока не будут ограничивать в зоне СВО

После усиления ограничений в отношении Telegram в феврале в военном сообществе, в частности, среди блогеров, возникла дискуссия об их влиянии на «координацию усилий российских военнослужащих» в зоне СВО. В ответ на эти опасения пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принятые меры едва ли повлияют на общение участников спецоперации. Он также усомнился в том, что российские бойцы используют Telegram как приоритетное средство связи.