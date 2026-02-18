Жуткое ДТП на трассе в Башкирии: 18-летняя девушка лишилась почки

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в августе прошлого года мужчина за рулем Renault SR на трассе Толбазы — Красноусольск выехал на встречную полосу и врезался в Nissan Almera. В момент аварии в легковушке находилась 18-летняя пассажирка. В результате столкновения она получила травму, приведшую к потере почки.