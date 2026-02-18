Жуткое ДТП на трассе в Башкирии: 18-летняя девушка лишилась почки

В Башкирии прокуратура Аургазинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 29-летнего парня, виновного в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
По данным пресс-службы надзорного ведомства, в августе прошлого года мужчина за рулем Renault SR на трассе Толбазы — Красноусольск выехал на встречную полосу и врезался в Nissan Almera. В момент аварии в легковушке находилась 18-летняя пассажирка. В результате столкновения она получила травму, приведшую к потере почки.
Молодой человек признал свою вину. Материалы возбужденного против него уголовного дела направлены в Гафурийский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
