В Крыму изъяли и уничтожили 164 кг баранины без документов

При проверке транспортного средства выяснилось, что вместе с партией охлажденной говядины и субпродуктов, на которые были оформлены все необходимые документы, везли восемь туш баранины общим весом 164,5 кг. На это мясо не было ни одной бумаги — ни о качестве и безопасности продукции, ни о благополучной эпидемиологической ситуации в месте происхождения.