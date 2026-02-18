В Крыму изъяли и уничтожили 164 кг баранины без документов

На въезде в Крым остановили партию мяса без сопроводительных документов, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.
При проверке транспортного средства выяснилось, что вместе с партией охлажденной говядины и субпродуктов, на которые были оформлены все необходимые документы, везли восемь туш баранины общим весом 164,5 кг. На это мясо не было ни одной бумаги — ни о качестве и безопасности продукции, ни о благополучной эпидемиологической ситуации в месте происхождения.
«Индивидуальному предпринимателю Усманову И. З. из Херсонской области, владельцу данной партии продукции, инспекторами Россельхознадзора выданы требования об устранении нарушений в области ветеринарии, обеспечения ответственного и изолированного хранения до решения вопроса об уничтожении небезопасной продукции», — говорится в сообщении.
В тот же день всю партию уничтожили.
