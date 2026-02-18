Ричмонд
В Крыму изъяли и уничтожили 164 кг баранины без документов

Восемь туш везли в республику из Херсонщины.

Источник: Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора

На въезде в Крым остановили партию мяса без сопроводительных документов, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.

При проверке транспортного средства выяснилось, что вместе с партией охлажденной говядины и субпродуктов, на которые были оформлены все необходимые документы, везли восемь туш баранины общим весом 164,5 кг. На это мясо не было ни одной бумаги — ни о качестве и безопасности продукции, ни о благополучной эпидемиологической ситуации в месте происхождения.

«Индивидуальному предпринимателю Усманову И. З. из Херсонской области, владельцу данной партии продукции, инспекторами Россельхознадзора выданы требования об устранении нарушений в области ветеринарии, обеспечения ответственного и изолированного хранения до решения вопроса об уничтожении небезопасной продукции», — говорится в сообщении.

В тот же день всю партию уничтожили.

Ранее мы писали, что Россельхознадзором пресечена попытка ввоза в Крым 27 голов крупного рогатого скота без ветеринарных документов.