Минздрав Прикамья планирует ремонт медучреждений в 2026 году

Согласно данным министерства, в текущем году запланирован ремонт 29 медицинских учреждений Пермского края. В перечень вошли лечебный корпус в Оханске, стационар в Кизеле, детская поликлиника и стационар в Губахе, лечебный корпус в Верещагино, инфекционный корпус в Кудымкаре и другие объекты. Также предусмотрены работы по замене лифтов, ремонту кровли и фасадов, а также обновлению отдельных функциональных блоков.