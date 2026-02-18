Минздрав Прикамья планирует ремонт медучреждений в 2026 году

Министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень представила список медучреждений, подлежащих ремонту в 2026 году, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Пермского края.
Согласно данным министерства, в текущем году запланирован ремонт 29 медицинских учреждений Пермского края. В перечень вошли лечебный корпус в Оханске, стационар в Кизеле, детская поликлиника и стационар в Губахе, лечебный корпус в Верещагино, инфекционный корпус в Кудымкаре и другие объекты. Также предусмотрены работы по замене лифтов, ремонту кровли и фасадов, а также обновлению отдельных функциональных блоков.
До 2027 года проведут работы еще в 24 медицинских организациях Перми, Соликамска, Куеды, Орды, ЗАТО «Звездного» и других территорий. В частности, за счет федерального бюджета начнется обновление поликлиник по адресам: ул. Маршала Толбухина и ул. Николая Островского в Перми, ул. Клары Цеткин в Соликамске, ул. Деменева в Березниках и ул. Свердлова в Чермозе.
На заседании Минздрав рассказал депутатам Заксобрания критерии отбора медицинских учреждений для включения в план ремонтных работ. Вопрос ремонта контролирует комитет парламента Прикамья по бюджету при формировании проекта регионального бюджета на 2026 год и плановый период до 2028 года.