Подозрительный творог и сыр сняли с производства в Нижегородской области

По информации, полученной от пресс-службы ведомства, молочные изделия не отвечают установленным нормам безопасности и качества.
Результаты лабораторных анализов подтвердили наличие в сыре «Российский» и твороге с 9%-й жирностью масел и жиров растительного происхождения. Подобное несоответствие является нарушением действующих регламентов и вводит в заблуждение покупателей.
В связи с подделкой документов соответствия, декларации, выданные предприятию, аннулированы. Изготовителю было вынесено предупреждение о необходимости соблюдения установленных требований.
Ранее сообщалось, что нижегородские животноводы готовятся к крупным убыткам и молочному кризису.