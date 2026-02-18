Белоруска Анна Гуськова заняла в финале лыжной акробатики восьмое место на Олимпиаде

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова в финальном раунде турнира лыжных акробатов на Олимпиаде в Италии заняла 8-е место.
Олимпийская чемпионка 2018 года и серебряный призер 2022-го провела свой очередной турнир на высочайшем уровне, но судьи оценили ее выступление 8-й суммой баллов. А чтобы непосредственно бороться за медали, надо было попасть в суперфинал, куда отобрались шесть акробаток.
За лучший свой прыжок финале с коэффициентом сложности 4,02, который белоруска исполнила чисто, Анна получила 100,29 балла. По реакции Анны было видно, как она разочарована такой оценкой.
И все-таки, Гуськову можно поздравить — она имела реальную возможность завоевать медаль на третьей Олимпиаде подряд.
