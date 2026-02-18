Ричмонд
Белоруска Анна Гуськова заняла в финале лыжной акробатики восьмое место на Олимпиаде

Фристайлистка Анна Гуськова заняла восьмое место в финале Олимпиады.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова в финальном раунде турнира лыжных акробатов на Олимпиаде в Италии заняла 8-е место.

Олимпийская чемпионка 2018 года и серебряный призер 2022-го провела свой очередной турнир на высочайшем уровне, но судьи оценили ее выступление 8-й суммой баллов. А чтобы непосредственно бороться за медали, надо было попасть в суперфинал, куда отобрались шесть акробаток.

За лучший свой прыжок финале с коэффициентом сложности 4,02, который белоруска исполнила чисто, Анна получила 100,29 балла. По реакции Анны было видно, как она разочарована такой оценкой.

И все-таки, Гуськову можно поздравить — она имела реальную возможность завоевать медаль на третьей Олимпиаде подряд.

Ранее мы писали, что белорусская фигуристка Виктория Сафонова заняла 26-е место на Олимпиаде: «Причина — нервозность».