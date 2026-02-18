Кубанские онкологи удалили пациентке поразившую несколько органов опухоль

68-летняя женщина обратилась с запущенным диагнозом в Краснодарский клинический онкодиспансер № 1. У пациентки обнаружили рак ободочной кишки. Опухоль у женщины проросла сразу в несколько органов — желудок, поджелудочную железу и 12-перстную кишку.