Кубанские онкологи удалили пациентке поразившую несколько органов опухоль

Кубанские онкологи удалили пациентке поразившую несколько органов крупную опухоль. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов в своем telegram-канале.
68-летняя женщина обратилась с запущенным диагнозом в Краснодарский клинический онкодиспансер № 1. У пациентки обнаружили рак ободочной кишки. Опухоль у женщины проросла сразу в несколько органов — желудок, поджелудочную железу и 12-перстную кишку.
Операцию проводили молодые хирурги Александр Зубов и Давид Сичинава. Хирургическое вмешательство осложнялась сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Врачи удалили большую часть желудка, 12-перстную кишку, правую половину ободочной кишки и часть поджелудочной железы с дальнейшим восстановлением всех структур. Хирурги восстановили проходимость по желудочно-кишечному тракту и толстому кишечнику.
«Женщина сможет питаться, как и раньше, лишь уменьшив порции и увеличив регулярность приемов пищи», — рассказал главный врач Краснодарского онкологического диспансера № 1 Роман Мурашко.
При ранней диагностике опухоли таких последствий можно было избежать. Обнаружение рака на ранних стадиях позволяет проводить лечение новыми миниинвазивными технологиями.
«Современная кубанская медицина позволяет успешно лечить многие виды онкозаболеваний, а некоторые формы рака можно рассматривать как хронические заболевания, с которыми можно жить долгие годы», — сказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что в регионе средний возраст пациентов с онкозаболеваниями составляет 64 года.