В Азовском море наращивают популяцию белуги

«В 2025 году в естественную среду отправились более 290 тысяч штук молоди белуги — самого крупного представителя осетровых. В планах на 2026 год нарастить показатель на 37% — до 400 тысяч штук. Сейчас рыбоводы ведут подготовку к нерестовой кампании, которая пройдет весной», — уточнили в ведомстве.