В Азовском море наращивают популяцию белуги

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. В Азовском море наращивают популяцию белуги. В этом году в бассейн планируют выпустить 400 тысяч молодых особей этого вида осетровой рыбы. Об этом сообщили в Росрыболовстве.

Источник: РИА "Новости"

«В 2025 году в естественную среду отправились более 290 тысяч штук молоди белуги — самого крупного представителя осетровых. В планах на 2026 год нарастить показатель на 37% — до 400 тысяч штук. Сейчас рыбоводы ведут подготовку к нерестовой кампании, которая пройдет весной», — уточнили в ведомстве.

В Росрыболовстве отметили, что восстановление численности этих ценных видов рыб происходит за счет искусственного выведения. На восстановление популяции уходят десятки лет. Та молодь, что была выпущена в бассейн Азовского моря, сможет дать потомство только через 18−20 лет.

«Успешным примером стало начало искусственного воспроизводства белуги, молодь которой выпускается в бассейн Азовского моря с 2020 года. При этом ремонтно-маточное стадо этого вида было заложено еще в 2000 году. Под контролем сотрудников Азово-Донского филиала Главрыбвода особи достигли зрелости и начали давать потомство», — рассказали в Росрыболовсте.

Кроме того, в Азовском море восстанавливают популяцию русского осетра, севрюги и стерляди. В 2025 году ученые выпустили в естественную среду около 9,5 млн молодых особей. Благодаря этому фиксируется рост запасов и рассматриваются возможности возобновления промысла русского осетра.

Ранее сообщалось, что правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне актуализируют согласно современным вызовам.