В центре Воронежа нельзя будет парковаться 20 февраля

20 февраля на участках проспекта Революции в Воронеже будет ограничена парковка. Об этом сообщает пресс-служба управления дорожного хозяйства городской администрации.
В пятницу с 7:00 до 12:00 на проспекте Революции состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Все это время нельзя будет парковаться на участках проспекта от дома № 29 до дома № 23 и от дома № 22 до дома № 30.
