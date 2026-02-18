Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Воронежа нельзя будет парковаться 20 февраля

На проспекте Революции возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

20 февраля на участках проспекта Революции в Воронеже будет ограничена парковка. Об этом сообщает пресс-служба управления дорожного хозяйства городской администрации.

В пятницу с 7:00 до 12:00 на проспекте Революции состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Все это время нельзя будет парковаться на участках проспекта от дома № 29 до дома № 23 и от дома № 22 до дома № 30.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27−27−927 или напишите нам «Вконтакте».