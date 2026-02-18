В центре Воронежа нельзя будет парковаться 20 февраля

В пятницу с 7:00 до 12:00 на проспекте Революции состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Все это время нельзя будет парковаться на участках проспекта от дома № 29 до дома № 23 и от дома № 22 до дома № 30.