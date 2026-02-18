В селе Абрамовка Воронежской области введут карантин из-за бешенства

В Таловском районе Воронежской области готовятся ввести карантинные ограничения. Причиной стал выявленный случай бешенства у животных в селе Абрамовка. Соответствующий проект указа губернатора опубликован 18 февраля.
Эпизоотическим очагом признано личное подсобное хозяйство на улице Пролетарской, 10, где обнаружили инфекцию. Вся территория Абрамовки объявлена неблагополучным пунктом. Карантин будет действовать до 2 июня.
Согласно документу, в селе вводятся стандартные для таких случаев ограничения: запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением или перемещением животных, восприимчивых к бешенству. Также под запретом остается ввоз и вывоз питомцев за пределы населенного пункта.