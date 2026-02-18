В селе Абрамовка Воронежской области введут карантин из-за бешенства

Согласно документу, в селе вводятся стандартные для таких случаев ограничения: запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением или перемещением животных, восприимчивых к бешенству. Также под запретом остается ввоз и вывоз питомцев за пределы населенного пункта.