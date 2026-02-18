Роспатент получил заявку от имени Долиной на регистрацию товарного знака

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Заявку на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить» от имени народной артистки подали в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, заявка была подана в феврале 2026 года. В качестве заявителя указана Долина Лариса Александровна.
Под брендом «Лариса Долина Сохранить и приумножить» в России хотят осуществлять операции с недвижимостью, оказывать консультационные услуги по вопросам задолженности и услуги по подготовке юридических документов.