Гуськова стала восьмой на Олимпиаде в лыжной акробатике

Спортсменка успешно прошла квалификацию и стала восьмой, набрав 88,29 пунктов. В финальной стадии состязаний ее лучшим результатом стали 100,29 балла и восьмое место в итоговом протоколе.
Ранее квалификацию не смогли пройти две белоруски в лыжной акробатике. Так, Анастасия Адрианова стала 16-й, на позицию ниже разместилась Анна Деруго.
Беларусь на Олимпиаде в Италии представляют семь спортсменок, они выступают в нейтральном статусе. В частности, это Мария Шканова (горнолыжный спорт), Марина Зуева (конькобежный спорт), Анна Королева (лыжные гонки), Виктория Сафонова (фигурное катание), а также фристайлистки Анна Гуськова, Анна Деруго и Анастасия Андриянова.
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года, на них разыгрываются 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.