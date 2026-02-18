Гуськова стала восьмой на Олимпиаде в лыжной акробатике

Беларусь на Олимпиаде в Италии представляют семь спортсменок, они выступают в нейтральном статусе. В частности, это Мария Шканова (горнолыжный спорт), Марина Зуева (конькобежный спорт), Анна Королева (лыжные гонки), Виктория Сафонова (фигурное катание), а также фристайлистки Анна Гуськова, Анна Деруго и Анастасия Андриянова.