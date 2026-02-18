Метрополитен Минска сказал, можно ли пройти к банкомату на станции без оплаты проезда

И поясняют, что проход на станцию через линию контроля является началом перевозки пассажира и подлежит оплате. Указанное правило действует вне зависимости от цели входа на станцию. Это значит, что если горожанин хочет воспользоваться банкоматом, который находится за турникетом, то ему необходимо оплатить проезд.