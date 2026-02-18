Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Метрополитен Минска сказал, можно ли пройти к банкомату на станции без оплаты проезда

Метрополитен Минска сказал, пустят к банкомату на станции без оплаты проезда.

Источник: Комсомольская правда

Метрополитен Минска сказал, пустят к банкомату на станции без оплаты проезда. Подробности сообщает телеграм-канал минского метрополитена.

В метро на станциях некоторые банкоматы установлены до линии контроля, а часть — за ней.

«Периодически возникают ситуации, когда пассажиры просят пройти к банкомату, расположенному за линией контроля, без оплаты проезда», — обращают внимание в метрополитене.

И поясняют, что проход на станцию через линию контроля является началом перевозки пассажира и подлежит оплате. Указанное правило действует вне зависимости от цели входа на станцию. Это значит, что если горожанин хочет воспользоваться банкоматом, который находится за турникетом, то ему необходимо оплатить проезд.

Минчан и гостей белорусской столицы просят его учитывать в момент использования банкоматов в метро.

Тем временем минский метрополитен назвал все станции с лифтами.

Ранее директор метрополитена сказал, когда откроют новые станции метро Минска.

А еще Белгидромет предупредил про мороз до −20 и сильный снег 19 февраля.