Шесть поездов, следующих через Ростов, задержались в пути

Шесть поездов «Таврия» задержались на маршрутах через Ростов.

Источник: Комсомольская правда

Шесть поездов «Таврия», следующих через Ростова-на-Дону, задержались в пути. Об этом 18 февраля сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Изменения коснулись поездов:

— № 067/068 Москва — Симферополь, отправлением 17 февраля, задержка на один час;

— поезд № 027/028 Москва — Симферополь, отправлением 18 февраля, задержка на четыре часа;

— № 007/008 Севастополь — Санкт-Петербург, отправлением 16 февраля, задержка на шесть часов;

— № 077/078 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 16 февраля, задержка на четыре часа;

— № 195/196 Симферополь — Москва, отправлением 16 февраля, задержка на два часа;

— № 091/092 Севастополь — Москва, отправлением 16 февраля, задержка на 2,5 часа;

— Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием из-за приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 17 февраля, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения, — говорится в сообщении.

