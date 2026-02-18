Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атомный ледокол «Сибирь» отправили в Финский залив из-за угрозы судоходству

На фоне возникшей угрозы судоходству госкорпорация «Росатом» направила атомный ледокол «Сибирь» в Финский залив. Запрос на привлечение судна направил Минтранс РФ, пишет «Ъ» со ссылкой на главу компании Алексея Лихачева.

Источник: Коммерсантъ

По словам гендиректора «Росатома», просьба об использовании ледокола поступила «впервые за долгие годы». Угроза судоходству появилась на фоне экстремальных морозов в районе залива.

Господин Лихачев уточнил, что ледокол проекта 22220 начал переход из Арктики в Финский залив. После Петербурга судно проследует в порт Приморск в Ленобласти. Там атомоход сразу приступит к обеспечению ледокольных проводок.

Низкие температуры привели к увеличению площади оледенения залива, которая достигла 80%. В такой обстановке экспорт через балтийские порты был фактически парализован.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше