71-летняя женщина из США уже сорок лет живет в Сибири и счастлива

Некоторые из нас мечтают рано или поздно перебраться за рубеж: кого-то влечет теплый климат, других — близость моря, возможность больше путешествовать или желание сменить обстановку. Но есть и другая сторона медали: люди, живущие в зарубежных странах, которые кому-то кажутся мечтой, напротив, перебираются в Россию. Но что они здесь забыли? Пусть на этот вопрос ответит 71-летняя американка Сара Линдеманн, которая почти 30 лет назад перебралась в Россию и не собирается отсюда уезжать.
«Мне нужно это видеть своими глазами»
Сара Линдеманн родилась в Коннектикуте, что на восточном побережье США, в обеспеченной семье. Детство и юность прошли в доме с бассейном во дворе, потом Сара работала в индустрии кино, в 35 лет поступила в Колумбийский университет, где начала изучать русский язык. Параллельно увлекалась бегом, и эта любовь привела ее в 1988 году в СССР, на один из марафонов.
Поездив после этого еще немного по соседним государствам, Сара вернулась домой, но мысль еще раз приехать в Россию крепко засела в ее голове. И вот в 1990 году она вернулась. В Новосибирск.
«Город я выбрала совершенно случайным образом, — рассказала женщина нашим коллегам из издания NGS22.RU. — Просто хотелось побывать там, где я еще не была. Мне очень понравился Академгородок: там много зелени, места, можно бегать, но в тоже время рядом вуз. Мне такая атмосфера тогда нравилась».
Линдеманн должна была провести здесь четыре месяца, а потом вернуться в США, но планы поменялись, девушка решила остаться. Ее привлекло то, как стремительно менялась жизни в России в начале 90-х.
«Я решила, что мне нужно это видеть своими глазами», — вспоминает Сара.
Так она и осталась в России. Американка строилась в Новосибирский госуниверситет, преподавала английский, позже познакомилась со своим будущим мужем, который был тогда студентом. И разница в 18 лет никого не смутила.
В конце 90-х пара сыграла свадьбу, в начале 00-х у них появилась дочь, тогда же семья построила дом в Манжероке и переехала на Алтай. С тех пор Сара каждый год ездит в США, чтобы встретиться с друзьями, но перебираться на родину не планирует.
«Америка прекрасная страна, но очень дорогая, — сетует женщина. — Мы бы не смогли иметь там такой уровень жизни, как здесь. Да и у мужа развивается карьера здесь, он айтишник».
«Мне не нужно столько много еды»
К сибирским морозам Саре долго привыкать не пришлось, климат оказался комфортнее, чем на востоке Штатов.
«Там температура может быть была повыше, но из-за влажности кажется, что холоднее, — объясняет женщина. — Здесь −15 °C — это приятно, можно кататься на лыжах. Конечно, когда на западе слышат про Сибирь, у них сразу: “Oh My God”, ты получаешь столько внимания. Они думают, что тут весь год идет снег и медведи ходят по улицам».
А вот к чему пришлось привыкать, так это к тому, что, заходя в дом, нужно обязательно разуваться, и к щедрому русскому гостеприимству.
«Когда я приехала в Россию, мне было сложно объяснить, что мне не нужно столько много еды. Я ем понемногу и предпочитаю овощи, а тут мне предлагали очень обильные завтраки, а также обеды с первым и вторым», — вспоминает Сара.
«Здесь такая бешеная дикая красота»
Сейчас Сара уже на пенсии, однако продолжает работать и активно участвовать в жизни Манжерока, который на наших глазах становится популярным курортом.
«Тут усиленно развивают туризм, и мы, как местные, хотим также участвовать в жизни своего поселка, — говорит женщина. — Мне еще мой друг-англичанин, как раз эксперт в этой области, говорил: “Это очень красивое место, но главное — не портить то, что привлекает людей”».
По словам Сары, жители Манжерока сейчас разделились на два лагеря. Одним нравятся асфальт и иллюминация, а другие хотят, чтобы поселок сохранял свое природное естество. Линдеманн среди вторых. Она и переезжала-то на Алтай как раз из-за природы. А когда эти места начали активно застраивать, все чаще стала задумываться о переезде вглубь региона, но не смогла оставить дом.
«Хотелось уже чего-то более тихого и спокойного, но дом — это как твой ребенок. Расставаться с ним сложно, — говорит Сара. — Конечно, мы много путешествуем по Алтаю. Здесь такая бешеная дикая красота, поэтому нужно ходить и смотреть».
Кроме первозданной природы вокруг у Сары есть еще одна мечта — чтобы как можно больше американцев открыли для себя Россию и, в частности, Алтай.
«Когда они окажутся здесь, у них просто будет шок, — уверена женщина. — Потому что они слышат, как тут ужасно и опасно, а приедут и поймут, что это не то, что они ожидали. Сейчас-то они боятся, реально боятся».
Пока Сара ждет, когда сбудутся ее мечты, и строит планы. В ближайших — посадить огород, чтобы выращивать свои овощи.
«В Америке ты не чувствуешь вкус помидоров, — говорит обрусевшая иностранка. — Там всё импорт, а у местных овощей, выращенных на огородах, есть вкус. Мои русские коллеги как-то ездили в США, и один из жителей с гордостью показал свой маленький огород. У американцев это только входит в моду, а здесь в России огороды есть у многих».