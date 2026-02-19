71-летняя женщина из США уже сорок лет живет в Сибири и счастлива

Некоторые из нас мечтают рано или поздно перебраться за рубеж: кого-то влечет теплый климат, других — близость моря, возможность больше путешествовать или желание сменить обстановку. Но есть и другая сторона медали: люди, живущие в зарубежных странах, которые кому-то кажутся мечтой, напротив, перебираются в Россию. Но что они здесь забыли? Пусть на этот вопрос ответит 71-летняя американка Сара Линдеманн, которая почти 30 лет назад перебралась в Россию и не собирается отсюда уезжать.