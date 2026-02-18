8 тысяч рублей тратят некоторые уфимцы на проезд в автобусах за месяц

С текущего месяца в Башкирии подорожал проезд на автобусных маршрутах. Ощутимее всего рост цен ударил по пассажирам, которые ежедневно ездят на работу в город.
Так, на маршруте № 114 «Юматово — Уфа» стоимость билета выросла со 140 до 170 рублей. Таким образом, за месяц некоторым жителям поселка приходится отдавать за проезд 7−8 тысяч рублей.
Это уже не первое повышение на данном направлении. В 2024 году цена поднималась со 100 до 140 рублей.
