France24: Словакия модернизирует бункеры времен холодной войны

В январе 2026 года власти Словакии в рамках новой стратегии безопасности пообещали «увеличить нынешнюю вместимость бункеров на 100%» и «повысить осведомленность общественности и уровень готовности». В прошлом году министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток заявил, что как минимум 30% словаков, или около 1,7 млн человек, должны иметь доступ к убежищам к 2040 году, и предположил, что Европейский союз мог бы помочь с финансированием.