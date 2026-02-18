France24: Словакия модернизирует бункеры времен холодной войны

В статье говорится, что, хотя премьер-министр Роберт Фицо настаивает на том, что словакам нечего бояться России, правительство Словакии недавно пообещало удвоить вместимость бомбоубежищ. По словам представителя мэрии Нитры Томаша Голубека, после начала конфликта на Украине у словаков возникла «небольшая паника» и люди начали думать о том, что «война может прийти и в Словакию».
Так, городской совет Нитры с 2022 года ремонтирует и переоборудует 17 бункеров, и в этом году город планирует потратить на эти цели еще 40 000 евро. Издание отмечает, что потраченных средств недостаточно, чтобы объекты заработали в полную силу.
По данным Министерства внутренних дел Словакии, в стране насчитывается около 1500 бомбоубежищ, которые могут принять 250 000 человек. Четверть из них находятся в Братиславе. С 1989 года государство постепенно передало часть объектов муниципалитетам, предприятиям или домовладельцам. Некоторые из них были превращены в бары или культурные заведения, другие были заброшены, пишет французский канал.
В январе 2026 года власти Словакии в рамках новой стратегии безопасности пообещали «увеличить нынешнюю вместимость бункеров на 100%» и «повысить осведомленность общественности и уровень готовности». В прошлом году министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток заявил, что как минимум 30% словаков, или около 1,7 млн человек, должны иметь доступ к убежищам к 2040 году, и предположил, что Европейский союз мог бы помочь с финансированием.
Как утверждает France24, из-за нехватки государственных средств некоторые словаки даже строят собственные убежища. Питер Бако, чья компания NSA SR занимается бункерами, заявил, что что спрос на них с 2022 года «ежегодно увеличивается примерно на 75%».