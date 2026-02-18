Калининградцев предупредили о возможных помехах из-за активности Солнца

В Калининградской области начинается солнечная интерференция — с 19 февраля по 27 марта она может влиять на сигнал, создаются помехи для ретрансляции телеканалов и радиостанций. Об этом сообщает калининградский филиал РТРС.
«Это происходит из-за того, что раз в сутки Солнце выстраивается в одну линию со спутником связи и наземным ретранслятором. В этот момент мощное солнечное радиоизлучение может смешиваться с полезным сигналом от спутника для ретранслятора», — говорится в сообщении.
Продолжительность интерференции — не более пяти минут в сутки.
Когда возможны помехи:
Цифровое эфирное вещание: первый и второй мультиплекс. С 19 февраля по 27 марта с 09:49 до 12:04.
Эфирное радиовещание: «Вести ФМ», «Маяк», «Радио России». С 19 февраля по 27 марта с 09:49 до 12:04.