Калининградцев предупредили о возможных помехах из-за активности Солнца

В регионе начинается солнечная интерференция.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области начинается солнечная интерференция — с 19 февраля по 27 марта она может влиять на сигнал, создаются помехи для ретрансляции телеканалов и радиостанций. Об этом сообщает калининградский филиал РТРС.

«Это происходит из-за того, что раз в сутки Солнце выстраивается в одну линию со спутником связи и наземным ретранслятором. В этот момент мощное солнечное радиоизлучение может смешиваться с полезным сигналом от спутника для ретранслятора», — говорится в сообщении.

Продолжительность интерференции — не более пяти минут в сутки.

Когда возможны помехи:

Цифровое эфирное вещание: первый и второй мультиплекс. С 19 февраля по 27 марта с 09:49 до 12:04.

Эфирное радиовещание: «Вести ФМ», «Маяк», «Радио России». С 19 февраля по 27 марта с 09:49 до 12:04.