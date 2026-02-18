Калининградцев предупредили о возможных помехах из-за активности Солнца

«Это происходит из-за того, что раз в сутки Солнце выстраивается в одну линию со спутником связи и наземным ретранслятором. В этот момент мощное солнечное радиоизлучение может смешиваться с полезным сигналом от спутника для ретранслятора», — говорится в сообщении.