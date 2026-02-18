Накопленных запасов воды в водохранилищах Крыма хватит на год

Крымские водохранилища, как естественного стока, так и наливные, на сегодняшний день содержат около 153 миллионов кубометров воды, сообщает «Крым 24».
Такой объем воды обеспечит население полуострова стабильным водоснабжением примерно на 360−380 дней.
В январе и феврале текущего года из-за обильных осадков в естественные водохранилища поступило около 79 миллионов кубометров воды, что составляет примерно 42% от их проектной вместимости. За первые полтора месяца 2026 года приток достиг рекордных показателей за последние годы.