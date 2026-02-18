Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Накопленных запасов воды в водохранилищах Крыма хватит на год

В водохранилищах Крыма накоплено около 153 млн кубометров воды.

Источник: Комсомольская правда

Крымские водохранилища, как естественного стока, так и наливные, на сегодняшний день содержат около 153 миллионов кубометров воды, сообщает «Крым 24».

Такой объем воды обеспечит население полуострова стабильным водоснабжением примерно на 360−380 дней.

В январе и феврале текущего года из-за обильных осадков в естественные водохранилища поступило около 79 миллионов кубометров воды, что составляет примерно 42% от их проектной вместимости. За первые полтора месяца 2026 года приток достиг рекордных показателей за последние годы.