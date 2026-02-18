Эксперт назвала средний возраст пожилого человека в России

«Пожилой возраст это 60 плюс — это очень формально. На самом деле, на мой взгляд, конечно, этот параметр, уже этот предел должен сдвигаться вправо, потому что и пенсионные возраста уже больше 60 лет, и функциональность человека сохраняется дольше намного», — сказала Ткачева.