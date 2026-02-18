Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Производитель спецодежды в Ростовской области запланировал рост штата

Производитель экипировки в десять раз расширит штат на бывшей фабрике в городе Гуково.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области производитель военной экипировки планирует в десять раз расширить штат на бывшей фабрике «Глория Джинс». Речь идет о фабрике в городе Гуково. Об этом сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина, пишет «Панорама Ростов-на-Дону».

По словам парламентария, за год в цехах предприятия сделали ремонт, поменяли освещение и систему вентиляции. Также было закуплено новое оборудование. Работникам повысили зарплату.

— Компания загружена заказами до конца декабря и планирует расширяться. Открыто большое количество вакансий, руководство хочет взять еще 1400 новых сотрудников, то есть увеличить численность предприятия в десять раз, — цитируют в публикации сообщение Екатерины Стенякиной.

Напомним, о продаже активов прежний владелец произодственной площадки заявил в 2024 году. После этого депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина обратилась к главе Минпромторга России и рассказала о возможных рисках, связанных с закрытием предприятий.

Также тогда ситуацию на личный контроль взял губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона поручил региональному минпрому найти нового инвестора. В итоге предложение заинтересовало компанию, которая специализируется на производстве военной экипировки.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше