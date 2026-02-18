Производитель спецодежды в Ростовской области запланировал рост штата

В Ростовской области производитель военной экипировки планирует в десять раз расширить штат на бывшей фабрике «Глория Джинс». Речь идет о фабрике в городе Гуково. Об этом сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина, пишет «Панорама Ростов-на-Дону».
По словам парламентария, за год в цехах предприятия сделали ремонт, поменяли освещение и систему вентиляции. Также было закуплено новое оборудование. Работникам повысили зарплату.
— Компания загружена заказами до конца декабря и планирует расширяться. Открыто большое количество вакансий, руководство хочет взять еще 1400 новых сотрудников, то есть увеличить численность предприятия в десять раз, — цитируют в публикации сообщение Екатерины Стенякиной.
Напомним, о продаже активов прежний владелец произодственной площадки заявил в 2024 году. После этого депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина обратилась к главе Минпромторга России и рассказала о возможных рисках, связанных с закрытием предприятий.
Также тогда ситуацию на личный контроль взял губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона поручил региональному минпрому найти нового инвестора. В итоге предложение заинтересовало компанию, которая специализируется на производстве военной экипировки.
