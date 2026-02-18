Производитель спецодежды в Ростовской области запланировал рост штата

Напомним, о продаже активов прежний владелец произодственной площадки заявил в 2024 году. После этого депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина обратилась к главе Минпромторга России и рассказала о возможных рисках, связанных с закрытием предприятий.