Гарем Ханского дворца в Бахчисарае откроется после реставрации

Экскурсии в гарем Ханского дворца в Бахчисарае возобновляются с 20 февраля после завершения масштабных реставрационных работ.

Источник: Аргументы и факты

С 20 февраля посетители снова смогут побывать в гареме Ханского дворца в Бахчисарае, сообщает «Миллет» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Крыма.

«После масштабной реставрации гарем Ханского дворца готов приоткрыть для посетителей завесу тайн крымскотатарской культуры», — говорится в сообщении.

Гарем расположен в историческом здании XVIII века, которое является часть. Музея истории и культуры крымских татар. Реставрация позволила сохранить уникальную атмосферу и подготовить экспозицию для показа.

Посетители увидят подлинные предметы быта династии Гераев. В коллекции — старинные ковры, мебель и посуда того времени, традиционная одежда с изысканной вышивкой золотыми и серебряными нитями.

Экскурсии будут проводиться со среды по воскресенье с 9:00 до 16:30.