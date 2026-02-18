Гарем Ханского дворца в Бахчисарае откроется после реставрации

С 20 февраля посетители снова смогут побывать в гареме Ханского дворца в Бахчисарае, сообщает «Миллет» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Крыма.
«После масштабной реставрации гарем Ханского дворца готов приоткрыть для посетителей завесу тайн крымскотатарской культуры», — говорится в сообщении.
Гарем расположен в историческом здании XVIII века, которое является часть. Музея истории и культуры крымских татар. Реставрация позволила сохранить уникальную атмосферу и подготовить экспозицию для показа.
Посетители увидят подлинные предметы быта династии Гераев. В коллекции — старинные ковры, мебель и посуда того времени, традиционная одежда с изысканной вышивкой золотыми и серебряными нитями.
Экскурсии будут проводиться со среды по воскресенье с 9:00 до 16:30.