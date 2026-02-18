Ричмонд
Из-за аварийных работ движение троллейбуса № 2 в Ростове временно приостановлено

В Ростове-на-Дону троллейбус № 2 временно прекратил работу. Причиной стало аварийное разрытие на пересечении улиц Богданова и 35-й Линии, сообщили в администрации города.

Источник: Коммерсантъ

Подвижной состав перераспределили на другие троллейбусные маршруты. Так, рейс № 68 временно будет проходить через улицы Богданова, 39-я Линия и Сарьяна, а далее по обычному маршруту.

Ростовчан просят учесть эти сведения при планировании поездок.