В Иркутске в сквере у драмтеатра провели восстановительные работы. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, рабочие сняли старую штукатурку и краску, обработали поверхность грунтовкой, заделали все трещины, починили поврежденные участки, а затем выровняли шпаклевкой и покрасили заново.