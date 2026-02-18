В Иркутске в сквере у драмтеатра провели восстановительные работы. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, рабочие сняли старую штукатурку и краску, обработали поверхность грунтовкой, заделали все трещины, починили поврежденные участки, а затем выровняли шпаклевкой и покрасили заново.
— Было важно не просто покрасить фасады, а полноценно восстановить входную группу, сохранив ее историческую ценность. Обновили малые архитектурные формы, заменили то, что было повреждено, воссоздали утраченные элементы, — подчеркнули директор МКУ «Городская среда» Марина Прокопьева.
Пространство преобразилось благодаря появлению свежих деталей: из архитектурного бетона отлили и раскрасили новые капители, которые поддерживают лавочки, а также урны и вазоны. Площадки вокруг фонтанов обрели новый вид, обновилась поверхность фонарей, ограждения покрасили, заменили деревянные покрытия скамеек и обработали их защитным составом.
