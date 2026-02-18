МВД предложило ввести период охлаждения для выдачи наличных через кассы

«Мы озвучили норму такую, что и для выдачи денег с касс возможен какой-то период охлаждения, рассмотреть эту возможность. Или же при переводе денег через NFC-технологии, может быть, ограничить до 50 тысяч рублей в день», — сказал он на форуме «Кибербезопасность в финансах».