Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД предложило ввести период охлаждения для выдачи наличных через кассы

МВД предложило ввести период охлаждения при выдаче наличных на кассах.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев — РИА Новости. МВД России предлагает для борьбы с мошенниками ввести период охлаждения при выдаче наличных на кассах торговых точек, сообщил замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов.

«Мы озвучили норму такую, что и для выдачи денег с касс возможен какой-то период охлаждения, рассмотреть эту возможность. Или же при переводе денег через NFC-технологии, может быть, ограничить до 50 тысяч рублей в день», — сказал он на форуме «Кибербезопасность в финансах».

Храпов отметил, что это нужно для борьбы с дропперами.

Возможность получить наличные на кассе магазина, автозаправки или другого торгово-сервисного предприятия (ТСП) при оплате покупки банковской картой существует в России с 2019 года.