МВД предложило ввести период охлаждения для выдачи наличных через кассы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев — РИА Новости. МВД России предлагает для борьбы с мошенниками ввести период охлаждения при выдаче наличных на кассах торговых точек, сообщил замминистра внутренних дел РФ Андрей Храпов.
«Мы озвучили норму такую, что и для выдачи денег с касс возможен какой-то период охлаждения, рассмотреть эту возможность. Или же при переводе денег через NFC-технологии, может быть, ограничить до 50 тысяч рублей в день», — сказал он на форуме «Кибербезопасность в финансах».
Храпов отметил, что это нужно для борьбы с дропперами.
Возможность получить наличные на кассе магазина, автозаправки или другого торгово-сервисного предприятия (ТСП) при оплате покупки банковской картой существует в России с 2019 года.