Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве на некоторых центральных улицах временно перекрыли движение

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта временно закрыли на ряде центральных московских улиц. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«Движение временно закрыто на Кремлевской набережной. Объезд возможен по Садовому кольцу», — говорится в сообщении.

Также движение закрыто на Боровицкой площади. Автомобилистов просят быть внимательными и строить маршруты заранее.