В Москве на некоторых центральных улицах временно перекрыли движение

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта временно закрыли на ряде центральных московских улиц. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«Движение временно закрыто на Кремлевской набережной. Объезд возможен по Садовому кольцу», — говорится в сообщении.
Также движение закрыто на Боровицкой площади. Автомобилистов просят быть внимательными и строить маршруты заранее.