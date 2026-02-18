Эндокринолог развеяла популярный миф о диабете

«У худых людей может развиться диабет — чаще всего первого типа. Это аутоиммунное разрушение бета-клеток поджелудочной железы, и вес тут вообще ни при чем. Чаще он начинается в детском или подростковом возрасте, а также у молодых взрослых», — объяснила эксперт.