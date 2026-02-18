Ричмонд
Эндокринолог развеяла популярный миф о диабете

Врач также обратила внимание на скрытую опасность этого заболевания.

Источник: Freepik.com/CC0

Эндокринолог и диетолог Юлия Сидорова в беседе с «Лентой.ру» опровергла распространенный миф о том, что диабет бывает только у людей с лишним весом.

«У худых людей может развиться диабет — чаще всего первого типа. Это аутоиммунное разрушение бета-клеток поджелудочной железы, и вес тут вообще ни при чем. Чаще он начинается в детском или подростковом возрасте, а также у молодых взрослых», — объяснила эксперт.

Кроме того, у стройных людей возможен и диабет второго типа, особенно если они ведут малоподвижный образ жизни. Также врач напомнила, что у женщин любого телосложения во время беременности может появиться гестационный диабет.

При этом эндокринолог обратила внимание на опасность диабета: его начальные симптомы часто принимают за проявления стресса, смены погоды или повышенной нагрузки, из-за чего болезнь можно упустить на раннем этапе.