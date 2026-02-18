Создан новый мембранный полимер для получения водорода

Эту задачу и взялся решить коллектив РХТУ. В результате многочисленных экспериментов, в которых оптимизировалось до 10 различных параметров формования, на модельном полиэфиримиде разработана технология получения мембраны в форме асимметричного полого волокна с плотным селективным слоем на внешней поверхности. По новой технологии изготовлено порядка 20 км такого волокна. Cоздана экспериментальная мембранная установка для выделения водорода из технологических газовых смесей. Проведенные на ней эксперименты на бинарных смесях показали, что мембранный аппарат снижает концентрацию примеси углекислого газа в водороде в два раза, угарного газа — в 50 раз, а метана — в 55 раз при производительности по водороду до 11 кубометров в час.