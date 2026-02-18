Создан новый мембранный полимер для получения водорода

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Специалисты Российского химико-технологического университета (РХТУ) им. Д. И. Менделеева синтезировали новый полимерный материал — мембрану в виде полого волокна с целью промышленного получения водорода из газовой смеси. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального центра физики и математики (НЦФМ), по чьей научной программе работали коллеги из РХТУ.
«Ученые РХТУ им. Д. И. Менделеева в рамках научной программы НЦФМ участвуют в реализации стратегии развития водородной энергетики России. Исследования ведутся в двух параллельных направлениях: создание нового полимерного материала и разработка формовочной системы для изготовления полимерной мембраны в форме полого волокна, ориентированной на выделение водорода из технологических газовых смесей и его очистку от примесей. В рамках этих работ разработан, изготовлен и испытан новый мембранный полимер из группы полиэфиимидов сополимерного строения МАБ 90/10. Новый полимер показал одинаковую эффективность при разделении модельной пары газов водород-азот по отношению к импортному промышленному полимеру Ultem1000, но при этом проницаемость экспериментального отечественного полимера по водороду оказалась выше в 2,5−2,8 раза», — отметили в пресс-службе.
В наши дни водород промышленным способом чаще всего получают с помощью паровой конверсии метана. При этом в результате разрушения молекул метана и воды образуется газовая смесь из водорода, углекислого и угарного газов, а также непрореагировавшего метана. Выделить из нее водород целесообразнее всего методом мембранного разделения. Промышленного производства мембран необходимого типа в РФ до сих пор не было.
Эту задачу и взялся решить коллектив РХТУ. В результате многочисленных экспериментов, в которых оптимизировалось до 10 различных параметров формования, на модельном полиэфиримиде разработана технология получения мембраны в форме асимметричного полого волокна с плотным селективным слоем на внешней поверхности. По новой технологии изготовлено порядка 20 км такого волокна. Cоздана экспериментальная мембранная установка для выделения водорода из технологических газовых смесей. Проведенные на ней эксперименты на бинарных смесях показали, что мембранный аппарат снижает концентрацию примеси углекислого газа в водороде в два раза, угарного газа — в 50 раз, а метана — в 55 раз при производительности по водороду до 11 кубометров в час.