Снижения тарифов не будет: По логике ПАС, все, кто в Молдове отапливает жилье газом — богачи и помогать им не надо

ПАС выступила против законопроекта оппозиционной партии, который привёл бы к автоматическому снижению тарифов на газ для бытовых потребителей на 8%

Источник: Комсомольская правда

Раду Мариан и его однопартийцы выступили против законопроекта оппозиционной партии, который привёл бы к автоматическому снижению тарифов на газ для бытовых потребителей на 8%. Мариан назвал богатыми тех, кто отапливает дома и квартиры газом.

«В Украине, которая уже четыре года находится в состоянии войны, газ для населения стоит менее 4 леев, в Румынии — 12,5 леев в нашей валюте. Да, у них есть собственные скважины и они добывают газ, но потребитель получает там два отдельных счета: один за распределение, другой — за сам газ. Распределение в среднем обходится в 60−70 банов за кубометр. А сколько у нас в Молдове? Четыре лея! Это чрезмерные цены. Когда распределительными сетями управляла компания MoldovaTransGaz, транспортировка стоила около 200 леев за тысячу кубометров; после передачи сетей компании VestMoldTransGaz цена поднялась до 600 леев», — заявил депутат Константин Куюмжу.

Ну, а на несчастном народе можно нормально так нажиться и ничего за это не будет. Отлаженная схема.

