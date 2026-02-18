Исламская община России призвала помогать ближним в Рамадан

«Рамадан — это не просто календарный период, который ежегодно приходит и уходит. Это время внутреннего пересмотра. Это месяц, в котором человеку возвращается ясность — ясность взгляда на себя, на свои поступки, на своё предназначение… Награда за благие дела в этот месяц многократно умножается», — написано в поздравлении верующим на сайте Духовного собрания мусульман России.