Исламская община России призвала помогать ближним в Рамадан

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В исламской общине России призвали верующих в Рамадан помогать окружающим и быть великодушными.
«Обратите взор на окружающий мир, в котором, увы, миллионы людей сталкиваются с труднейшими испытаниями, страдают, испытывают лишения. В эти благословенные дни мы призваны помогать окружающим, доставлять им радость, быть щедрыми и великодушными без какого-либо разделения на “своих и чужих”… Пусть в домах по всей планете царят мир, благополучие и взаимопонимание!» — говорится в обращении председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) муфтия Равиля Гайнутдина по случаю наступления Рамадана, опубликованном в Telegram-канале ДУМ РФ.
Священный месяц Рамадан, во время которого от рассвета и до заката солнца мусульманам запрещается пить и принимать пищу, в 2026 году начнётся 18 февраля на закате и продлится до 19 марта включительно. Пост заканчивается Ураза-байрамом, или «Праздником разговения» (по-арабски — Ид-аль-Фитр).
«Рамадан — это не просто календарный период, который ежегодно приходит и уходит. Это время внутреннего пересмотра. Это месяц, в котором человеку возвращается ясность — ясность взгляда на себя, на свои поступки, на своё предназначение… Награда за благие дела в этот месяц многократно умножается», — написано в поздравлении верующим на сайте Духовного собрания мусульман России.