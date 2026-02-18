Ричмонд
Москва может обновить суточный рекорд по осадкам в четверг, заявил синоптик

Леус рассказал, что Москва может обновить суточный рекорд по осадкам в четверг.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Москва может обновить суточный рекорд по осадкам в четверг, за сутки выпадет 15−20 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ранее Леус сообщал, что очередной снегопад обрушится на Москву в конце рабочей недели, из-за чего может выпасть до половины от месячной нормы осадков.

«Обновление суточного рекорда для 19 февраля состоится практически со 100% вероятностью — ожидается, что за сутки 19 февраля выпадет 15−20 миллиметров осадков, а рекорд этого дня составляет всего 8,9 миллиметра, и установлен он в 1970 году», — написал Леус в своем Telegram-канале.