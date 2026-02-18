В 2026 году в Ростове планируют ввести в эксплуатацию 1,2 млн кв. метров жилья

Также в городе активно работают над улучшением жилищных условий льготных категорий граждан. В прошлом году новые квартиры получили 650 семей, в том числе 391 семью переселили из аварийного жилого фонда. В 2026 году должны улучшить свои жилищные условия не менее чем 400 семей.