В 2026 году в Ростове планируют ввести в эксплуатацию 1,2 млн кв. метров жилья

За два года более тысячи ростовских семей улучшат свои жилищные условия.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Ростове-на-Дону продолжат ввод новых квадратных метров в рамках муниципальных программ. Об этом сообщили на заседании комиссии городской думы по градостроительству, городскому хозяйству и землепользованию.

По итогам 2025 года в донской столице ввели в эксплуатацию 1 млн 138,7 тыячи кв. метров жилья, в том числе 57 многоквартирных домов (912,9 тысячи кв. метров).

В 2026 году должны сдать 1 млн 282,6 тысячи кв. метров жилья, в том числе около 70 многоквартирных домов общей площадью в 1 млн 082,6 тысячи кв. метров.

По информации властей, Ростов-на-Дону стабильно в входит в пятерку лидеров среди городов-миллионников России по количеству возводимой жилплощади.

Также в городе активно работают над улучшением жилищных условий льготных категорий граждан. В прошлом году новые квартиры получили 650 семей, в том числе 391 семью переселили из аварийного жилого фонда. В 2026 году должны улучшить свои жилищные условия не менее чем 400 семей.

