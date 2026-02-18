Синоптик рассказал, когда снегопад в Москве достигнет пика

«Он (снегопад — ред.) достигнет пика где-то от 09.00 до 15.00, то есть ближе к середине дня. В это время будет наиболее сильный снегопад, но это имеется в виду в Москве, в черте МКАД. В Новой Москве все произойдет немножко раньше», — сказал агентству синоптик.