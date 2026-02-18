Синоптик рассказал, когда снегопад в Москве достигнет пика

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Снегопад в Москве достигнет пика в четверг к середине дня, между 09.00 и 15.00 осадки будут наиболее сильными, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Шувалов в среду рассказал РИА Новости, что снегопад в Москве начнется ночью или ранним утром в четверг. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что городские службы в столице готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более чем 70% от месячной нормы осадков.
«Он (снегопад — ред.) достигнет пика где-то от 09.00 до 15.00, то есть ближе к середине дня. В это время будет наиболее сильный снегопад, но это имеется в виду в Москве, в черте МКАД. В Новой Москве все произойдет немножко раньше», — сказал агентству синоптик.