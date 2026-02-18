В Гуково полицейские вернули мужчине украденный телевизор

В Гуково сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже, которая произошла в ноябре 2025 года. Правоохранители вернули местному жителю похищенный телевизор стоимостью 10 тысяч рублей. Об этом рассказали в социальных сетях регионального МВД.