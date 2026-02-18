В Гуково полицейские вернули мужчине украденный телевизор

В Гуково сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже, которая произошла в ноябре 2025 года. Правоохранители вернули местному жителю похищенный телевизор стоимостью 10 тысяч рублей. Об этом рассказали в социальных сетях регионального МВД.
По данным полиции, злоумышленник был в гостях у потерпевшего. Они вместе распивали спиртное, после чего мужчина тайно украл имущество.
Преступление произошло вечером в одном из домов города. Телевизор принадлежал 39-летнему местному жителю. Полицейские установили подозреваемого — им оказался 42-летний мужчина, который проживает в Гуково.
Телевизор принадлежал 39-летнему местному жителю. Фото: МВД региона.
Сотрудники полиции изъяли похищенный телевизор и передали его законному владельцу. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему избрали меру пресечения — подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.