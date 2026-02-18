Московский омбудсмен рассказала о поддержке семей участников СВО

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Число обращений от участников СВО и членов их семей в аппарат уполномоченного по правам человека в Москве в 2025 году составило 499, они касаются различных тем — от реабилитации до поддержки школьников, рассказала московский омбудсмен Татьяна Потяева.
«За 2025 год практически 500 обращений, 499 мы получили от участников специальной военной операции и от членов их семей. Обращения совершенно разные, к примеру, по предоставлению реабилитационной программы для участника специальной военной операции», — рассказала Потяева журналистам на пресс-конференции «Защита интересов москвичей. Итоги работы».
Она отметила, что аппарат уполномоченного сотрудничает с центром поддержки участников СВО и их семей в Береговом проезде. Более того, в рамках договора ежемесячно члены аппарата уполномоченного ведут прием непосредственно в центре, там выделено специальное помещение.
«Большое количество обращений идет по социальной поддержке детей, обучающихся в наших образовательных учреждениях», — продолжила московский омбудсмен.
По ее словам, обычно такие обращения поступают от семей, где отец ушел на СВО не из того субъекта РФ, в котором расположена школа.
«В школе обязательно должны дать меры социальной поддержки — бесплатные кружки, горячее питание бесплатное и так далее. Человек обращается, ему администрация школы на законных основаниях говорит: у нас нет никакой информации от социальных служб о том, что папа является участником специальной военной операции. А эта информация есть в другом субъекте», — пояснила Потяева.
Она добавила, что на сегодняшний день принято решение, что такая семья должна написать заявление в управляющий совет школы. Сейчас в каждой школе действует управляющий совет, и он, рассматривая эту историю, принимает положительное решение.