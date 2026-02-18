В Казани пройдет первый в истории конкурс красоты стран БРИКС

С 1 по 8 марта столица Татарстана станет площадкой для уникального события — первого крупномасштабного международного конкурса красоты BRICS 2026: Miss, Mrs, Little Miss BRICS. Это мероприятие соберет 51 представительницу из 17 государств. Участницы представят не только свою красоту и таланты, но и культурные особенности своих стран.
Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на пресс-конференции в «Интерфаксе» отметила, что главная цель конкурса — обмен традиционными ценностями, демонстрация таланта и красоты.
По словам Фазлеевой, это важнейшее событие не только для Казани, но и для Российской Федерации.
«Когда люди приезжают к нам и понимают, как мирно живут представители разных национальностей, разных верований в нашей стране — это высокий смысл всего существования человечества», — подчеркнула вице-премьер РТ.
В конкурсе примут участие девушки и женщины из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Индонезии, Беларуси, Боливии, Кубы, Казахстана, Малайзии, Нигерии, Таиланда, Уганды, Узбекистана, Вьетнама и ОАЭ.
Президент конкурса Динара Саляхова отметила, что это первый подобный международный проект, который объединит три формата: Miss, Mrs и Little Miss, чего ранее не проводилось. Каждая страна представит по три победительницы национальных отборов в каждой возрастной категории. В детской номинации упор сделан на развитие талантов и знакомство с культурными традициями. Для участниц от 18 до 25 лет важно проявить интеллект и умение достойно представлять культурное наследие. Категория для замужних дам будет оценивать зрелость, внутреннюю силу и способность вдохновлять своим жизненным опытом.
Организаторы подчеркивают, что конкурс выходит за рамки традиционных представлений о красоте. Оцениваться будут ораторские способности, актерское мастерство, вокал и умение держать образ в течение всего дня.
Программа также предусматривает мастер-классы для обмена знаниями и навыками. Торжественное открытие конкурса состоится 2 марта, а масштабная церемония закрытия с участием звезд эстрады — 7 марта, оба мероприятия пройдут в МВЦ «Казань Экспо».