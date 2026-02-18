В Казани пройдет первый в истории конкурс красоты стран БРИКС

Президент конкурса Динара Саляхова отметила, что это первый подобный международный проект, который объединит три формата: Miss, Mrs и Little Miss, чего ранее не проводилось. Каждая страна представит по три победительницы национальных отборов в каждой возрастной категории. В детской номинации упор сделан на развитие талантов и знакомство с культурными традициями. Для участниц от 18 до 25 лет важно проявить интеллект и умение достойно представлять культурное наследие. Категория для замужних дам будет оценивать зрелость, внутреннюю силу и способность вдохновлять своим жизненным опытом.