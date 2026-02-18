Ричмонд
Омских подростков осудили за поджог вертолета Ми-8

Двоих несовершеннолетних приговорили к 7 и 7,5 годам колонии за теракт.

Источник: Комсомольская правда

18 февраля региональное СУ СК России сообщило, что двоим подросткам вынесли обвинительный приговор за теракт на аэродроме «Омск-Северный». Фигурантов отправили в воспитательную колонию. Одного лишили свободы на семилетний срок, другого на 7 лет и шест месяцев.

Было установлено, что в 2024 году подростки через мессенджер Телеграм вступили в сговор с неустановленными представителями Главного управления разведки ВСУ. За 20 тысяч долларов США юные омичи согласились совершить теракт в России. Вечером 21 сентября они проникли на стоянку военного аэродрома и, используя горючую смесь, подожгли вертолет Ми-8. Огонь полностью уничтожил воздушное судно, причинив министерству обороны ущерб в особо крупном размере.

«В ходе допроса подростки дали признательные показания и пояснили, что по заданию куратора они направили ему видеозапись поджога вертолета, однако обещанного вознаграждения не получили», — рассказали в ведомстве.

Действия парней квалифицировали по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ. Суд удовлетворил гражданский иск минобороны, виновные обязаны солидарно возместить ущерб в размере 668 млн 741 тысячи рублей.

Ранее мы рассказали об арестах автомобилей прямо на дороге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Убил и разложил части тела по пакетам: в Омске будут судить 23-летнего мужчину.

