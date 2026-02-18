Омских подростков осудили за поджог вертолета Ми-8

Было установлено, что в 2024 году подростки через мессенджер Телеграм вступили в сговор с неустановленными представителями Главного управления разведки ВСУ. За 20 тысяч долларов США юные омичи согласились совершить теракт в России. Вечером 21 сентября они проникли на стоянку военного аэродрома и, используя горючую смесь, подожгли вертолет Ми-8. Огонь полностью уничтожил воздушное судно, причинив министерству обороны ущерб в особо крупном размере.