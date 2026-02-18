Москву 23 февраля накроет новый снегопад

Синоптик в среду отметил, что в четверг столица окажется под влиянием нового южного циклона, который ночью принесет в регион снегопад. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что городские службы в столице готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более чем 70% от месячной нормы осадков.