Москву 23 февраля накроет новый снегопад

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Новый снегопад накроет Москву в День защитника Отечества, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик в среду отметил, что в четверг столица окажется под влиянием нового южного циклона, который ночью принесет в регион снегопад. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что городские службы в столице готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более чем 70% от месячной нормы осадков.
«Это не последний снегопад в феврале: в следующий раз столицу засыплет снегом в День защитника Отечества», — написал Леус в своем Telegram-канале.