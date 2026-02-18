Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москву 23 февраля накроет новый снегопад

Москву в День защитника Отечества накроет новый снегопад.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Новый снегопад накроет Москву в День защитника Отечества, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик в среду отметил, что в четверг столица окажется под влиянием нового южного циклона, который ночью принесет в регион снегопад. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что городские службы в столице готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более чем 70% от месячной нормы осадков.

«Это не последний снегопад в феврале: в следующий раз столицу засыплет снегом в День защитника Отечества», — написал Леус в своем Telegram-канале.