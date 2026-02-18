В понедельник в Калининграде дадут праздничный салют в честь Дня защитника Отечества

Ранее сообщали, что из-за салюта в понедельник вечером перекроют центральные улицы Калининграда. Ограничения будут действовать с 19:30 до 22:00. На это время перекроют движение по Гвардейскому проспекту на участке от улицы Румянцева до Театральной и по улице Румянцева на участке от Галицкого до Донского.