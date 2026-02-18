В понедельник в Калининграде дадут праздничный салют в честь Дня защитника Отечества

В Калининграде дадут салют в честь Дня защитника Отечества. Его запустят в парке Победы в понедельник, 23 февраля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе Балтийского флота.
Праздничный салют из 30 артиллерийских залпов произведут военнослужащие из двух установок 2А85 и трёх 100-мм пушек МТ-12.
«Разрыв фейерверочных зарядов будет происходить на высоте 250−300 метров. Жители Калининграда смогут увидеть около десяти видов праздничных салютных соцветий (“Ассоль”, “Ассоль-хамелеон”, “Подсолнух”, “Волна-3”, “Вега”), представленных в различных цветовых гаммах (серебристый, зелёно-красный, красно-белый, зелёно-белый, синий, голубой и жёлтый)», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщали, что из-за салюта в понедельник вечером перекроют центральные улицы Калининграда. Ограничения будут действовать с 19:30 до 22:00. На это время перекроют движение по Гвардейскому проспекту на участке от улицы Румянцева до Театральной и по улице Румянцева на участке от Галицкого до Донского.