Гериатр назвала «голубые зоны» на карте России: что это значит и кому повезло

«Мы с вами живем в Москве, и тоже эту вариабельность не сильно ощущаем, потому что мы заходим в дом — у нас отопление. Летом, когда жарко, у нас охлаждение. То есть мы тоже живем в такой вот средней температуре», — отметила гериатр, добавив, что сегодня технологии играют ключевую роль в продлении здоровой жизни и сохранении молодости.