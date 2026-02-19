Ричмонд
Гериатр назвала «голубые зоны» на карте России: что это значит и кому повезло

К «голубым зонам» — территориям с самой высокой продолжительностью жизни — в России можно отнести Северный Кавказ и Москву. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

Источник: Image by Freepik

По словам эксперта, классическими мировыми примерами таких зон являются Япония и Коста-Рика, где люди живут на 10−20 лет дольше. Их объединяет стабильно мягкий климат без резких перепадов температур. Однако, как пояснила Ткачева, жители Москвы тоже могут чувствовать себя комфортно благодаря современным технологиям.

«Мы с вами живем в Москве, и тоже эту вариабельность не сильно ощущаем, потому что мы заходим в дом — у нас отопление. Летом, когда жарко, у нас охлаждение. То есть мы тоже живем в такой вот средней температуре», — отметила гериатр, добавив, что сегодня технологии играют ключевую роль в продлении здоровой жизни и сохранении молодости.

Напомним, что ранее ученые открыли формулу долголетия, и не абы какую, а с сохранением вредных привычек. По словам директора Института биологии старения РНЦХ им. Петровского Алексея Москалёва, люди, которые курят, употребляют алкоголь и страдают от ожирения, имеют запас стрессоустойчивости, который позволяет им жить долго.