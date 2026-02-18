Учёные к 3 марта пересчитают всех лосей, косуль и оленей под Волгоградом

— Волгоградская область одной из первых обозначила необходимость участия общественности в значимых мероприятиях по сбережению и восполнению природных и охотничьих ресурсов. Благодаря активной позиции Экологического совета при Волгоградской областной Думе эта инициатива получила отражение в федеральном законодательстве, норма которого позволяет профильному ведомству исполнительной власти проводить мониторинг охотничьих животных с привлечением общественников. Это способствует повышению объективности и точности полученных данных, а самое главное — усилению ответственности охотопользователей и дальнейшему развитию охотничьего хозяйства волгоградского региона, — сделала акцент Ирина Соловьева. — Напомню, что вопросы охраны окружающей среды губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обозначил одними из приоритетных в деятельности всех органов власти. Волгоградская область принимает самое активное участие в реализации мероприятий, направленных на обеспечение экологического благополучия, которое определено Президентом России Владимиром Путиным как одна из ключевых национальных целей. И в этой связи очень важно, что многие экологические инициативы, исходящие из нашего региона, получают поддержку на самом высоком государственном уровне. Это позволяет нам более эффективно решать системные задачи: от оздоровления водных объектов до внедрения общественного контроля в природоохранной сфере.