Жители Ростовской области получили 1,5 млн средств реабилитации в 2025 году

В 2025 году жители Ростовской области получили более 1,5 млн технических средств реабилитации (ТСР) при помощи электронных сертификатов. Об этом рассказали в региональном отделении СФР.
Подобная поддержка оказывается людям с инвалидностью. Получить средства реабилитации «можно в натуральной форме или при помощи электронного сертификата».
— Электронный сертификат упрощает процедуру получения средств реабилитации. Он позволяет человеку самостоятельно выбрать из каталога необходимое изделие, изучить его характеристики. За 2025 год более 70% граждан, которые приобрели ТСР, воспользовались электронными сертификатами, — отметила управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.
Оформить сертификат можно на сайте госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Соцфонда. Решение принимают за пять рабочих дней. Сам сертификат — не бумага, а запись в электронном реестре, которую привязывают к карте МИР. Когда человек покупает изделие, деньги уходят напрямую продавцу.
Если в программе реабилитации прописано сразу несколько разных средств, на каждое оформят отдельный сертификат. Но привязать их можно к одной и той же банковской карте.
Жители Дона также могут подать заявление на получение средств реабилитации обычным способом, также через портал госуслуг, в клиентской службе СФР или в МФЦ.
