Жители Ростовской области получили 1,5 млн средств реабилитации в 2025 году

Оформить сертификат можно на сайте госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Соцфонда. Решение принимают за пять рабочих дней. Сам сертификат — не бумага, а запись в электронном реестре, которую привязывают к карте МИР. Когда человек покупает изделие, деньги уходят напрямую продавцу.