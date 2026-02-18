Ричмонд
Жители Ростовской области получили 1,5 млн средств реабилитации в 2025 году

Техничестве средства реабилитации можно получить с помощью электронного сертификата.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году жители Ростовской области получили более 1,5 млн технических средств реабилитации (ТСР) при помощи электронных сертификатов. Об этом рассказали в региональном отделении СФР.

Подобная поддержка оказывается людям с инвалидностью. Получить средства реабилитации «можно в натуральной форме или при помощи электронного сертификата».

— Электронный сертификат упрощает процедуру получения средств реабилитации. Он позволяет человеку самостоятельно выбрать из каталога необходимое изделие, изучить его характеристики. За 2025 год более 70% граждан, которые приобрели ТСР, воспользовались электронными сертификатами, — отметила управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.

Оформить сертификат можно на сайте госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Соцфонда. Решение принимают за пять рабочих дней. Сам сертификат — не бумага, а запись в электронном реестре, которую привязывают к карте МИР. Когда человек покупает изделие, деньги уходят напрямую продавцу.

Если в программе реабилитации прописано сразу несколько разных средств, на каждое оформят отдельный сертификат. Но привязать их можно к одной и той же банковской карте.

Жители Дона также могут подать заявление на получение средств реабилитации обычным способом, также через портал госуслуг, в клиентской службе СФР или в МФЦ.

